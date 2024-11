Donna accoltellata mentre rientra a casa, arrestato infermiere

Ha accoltellato una donna che stava portando a passeggio i cani in strada a Cepagatti (Pescara): protagonista dell'aggressione un infermiere di 31 anni del posto, individuato e arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. La vittima dell'aggressione, una 58enne di origine brasiliana, dopo le prime cure è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale di Pescara dove è stata ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Il fatto è avvenuto ieri mattina. Dopo avere portato i cani a fare una passeggiata la donna era in strada e stava cercando le chiavi per aprire il cancelletto d'ingresso della sua abitazione: all'improvviso è arrivato il 31enne che, senza alcun motivo apparente, l'ha avvicinata per poi spingerla e colpirla con un oggetto acuminato alla spalla e al collo, dandosi alla fuga.

A dare l'allarme è stata una passante che aveva assistito all'aggressione: i carabinieri hanno preso nota dell'identikit dell'autore e dopo avere acquisito le immagini di videosorveglianza di due case vicine, hanno individuato il responsabile e lo hanno arrestato all'interno della sua abitazione. Nel corso della perquisizione domiciliare è stato trovato e sequestrato l'abbigliamento indossato dall'uomo al momento dell'aggressione e un oggetto acuminato, presumibilmente utilizzato per ferire la donna. Le indagini proseguono per chiarire i motivi che hanno portato all'aggressione.



