A/24 bloccata,Polizia scorta paziente in attesa di trapianto

Il tempestivo intervento della Polizia stradale ha permesso a un paziente in attesa di trapianto di rene di arrivare in tempo all'Ospedale dell'Aquila nonostante la temporanea chiusura della tratta autostradale A/24 da Colledara ad Assergi.

La tratta era chiusa sino alle 6 del mattino per lavori di manutenzione all'interno del traforo del Gran Sasso. La riapertura è però slittata di due ore circa a causa del vento forte che ha abbattuto la segnaletica verticale e trasportato diversi rami sulla carreggiata.

Questo ha provocato delle code nelle due direzioni di marcia.

Tra i veicoli in attesa anche quello che trasportava un uomo in procinto di raggiungere con urgenza l'ospedale San Salvatore del capoluogo abruzzese per un trapianto di rene atteso da 7 anni.

Di qui la chiamata al 112Nue.

Una pattuglia della Sottosezione Polizia stradale dell'Aquila ha dunque raggiunto la persona e, vista la situazione di urgenza e lo stato di agitazione della persona, un operatore si è posto alla guida del suo veicolo scortato dall'altro operatore nel veicolo di servizio, giungendo per tempo al presidio ospedaliero dove era atteso dall'equipe medica per il delicato intervento.





