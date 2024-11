Calcio: domani sera si recupera Pescara-Milan Futuro

Le prossime tre settimane di campionato (con tre gare su quattro in casa), saranno importanti per poter provare ad allungare in vetta. Il Pescara domani sera,al cospetto del Milan Futuro, nella partita di recupero non disputata un mese e mezzo fa per le convocazioni di alcuni rossoneri nelle varie nazionali giocherà all'Adriatico (ore 20.45) un match che potrebbe permettere agli abruzzesi di guadagnare un ulteriore tesoretto per distanziare le dirette concorrenti alla promozione in serie B.

Per domani sera sembra scontato il rientro dal 1′ di Pierozzi, Dagasso e Merola. Al centro dell'attacco Tonin dovrebbe essere preferito a Vergani. Il tecnico pescarese Silvio Baldini: "Giovedì torneremo in campo e proveremo ad allungare ancora in classifica. Ci attende un'altra partita difficile in cui dovremo metterci il cuore. Bisogna saper accettare - ha detto il tecnico pescarese - quelli che siamo perché se tu non ti accetti poi ti fai del male perché se iniziamo a dire ma perché questo ma perché quello diventiamo la squadra dei perché è invece dobbiamo giocare come abbiamo fatto fino ad oggi in cui siamo riusciti ad ottenere risultati". Lunedì prossimo biancazzurri ancora in campo nel derby casalingo con il Pineto.





