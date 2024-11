A fuoco ascensore a Pescara, solo ieri sfratti nel palazzo

A fuoco la cabina ascensore del palazzo di via Caduti per Servizio in cui ieri, la Polizia locale e la Polizia, avevano eseguito un delicato intervento di sgombero di un'abitazione, in quanto gli assegnatari non erano più beneficiari dell'alloggio popolare perché responsabili di reati. L'incendio è scoppiato alle prime ore del mattino.

Lanciato l'allarme sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco. I fumi hanno invaso i piani superiori ed è stato necessario far evacuare temporaneamente gli abitanti dell'edificio.

Al termine delle operazioni di spegnimento i vigili hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area ed effettuare gli accertamenti di competenza per risalire alla cause del rogo al momento ancora non individuate.

Sulla vicenda interviene il consigliere comunale Domenico Pettinari: "Ieri - dice - sono stati fatti due sfratti delicatissimi in Via Caduti per Servizio da noi richiesti da anni. Questa notte hanno messo fuoco nello stesso stabile e i cittadini sono stati calati dai vigili del fuoco dal palazzo rischiando di rimanere ustionati. In questa zona è 'guerra' aperta. Si deve immediatamente intervenire con esercito e pattuglie di polizia h24 come chiediamo da tempo. Non c'è più tempo da perdere. I cittadini di questa zona hanno paura e vivono nel terrore quotidiano dopo le 20 macchine a fuoco degli ultimi mesi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA