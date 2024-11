L'Aquila Film Festival, settimana conclusiva e premiazioni

Si chiude questa settimana la 17/a edizione di L'Aquila Film Festival, il festival cinematografico più lungo.

La rassegna, infatti, come da consuetudine è iniziata a maggio con il concorso riservato ai documentari per poi proseguire attraverso gli altri concorsi, rassegne e sezioni fuori concorso; una formula figlia del sisma 2009, sisma che aveva svuotato la città dell'Aquila e azzerato gli spazi di fruizione cinematografica rendendo impossibile una manifestazione concentrata in pochi giorni ed invece considerando molto utile come servizio alla comunità una formula più estesa, diffusa nel corso dei mesi, che potesse raccogliere la dispersa comunità di cinefili e piano piano darle nuovamente una casa. L'edizione 2024, dunque, dal 7 maggio al 23 novembre ha proposto quattro concorsi (documentari, opere prime e seconde, cortometraggi, lungometraggi di finzione) e numerose sezioni non in competizione (Abruzzo Film Industry, Dialoghi sul Cinema, rassegna Essai, Suggestioni con il MAXXI L'Aquila) e due veri e propri "spin-off", il Festival delle Culture e il Festival del Gran Sasso .

Oggi e domani il programma al palazzetto dei Nobili è dedicato ai lavori dell'Abruzzo Film Industry con la partecipazione di dieci produttori cinematografici provenienti dall'area mediterranea (Tunisia, Malta e Albania). Mercoledì 20 novembre, a conclusione del progetto Festival delle Culture 2024, Chiara Avesani, Riccardo Corradini, Jumana Shahin e Adam Jad presenteranno il film 'Erasmus in Gaza' che racconta di Riccardo Corradini studente di medicina nel 2019 che decise andare a studiare a Gaza. Giovedì 21 novembre avrà luogo l'ultima proiezione del Festival del Gran Sasso: 'Un pasteur' di Louis Hanquet. Venerdì 22 e sabato 23 saranno dedicati alle premiazioni dei concorsi con la presenza di giurati di eccezione: il giornalista Federico Ruffo, il cantautore Flavio Giurato, il calciatore Pablo Banegas, i registi Luca Cococcetta, Francesco Paolucci, Rosario Minervini e Lorenzo Pallotta, il coordinatore del MAXXI L'Aquila Paolo Le Grazie e l'artista aquilano Daniele "Giotto" Giuliani. A seguire, due party nei locali Bottiglieria Lo Zio e LiberaMia. Programma completo su www.laquilafilmfestival.it



