Giancaterina (Atletica Vomano) campione italiano master maratona

Il marsicano Italo Giancaterina portacolori dell'Atletica Vomano di Morro D'Oro conquista il titolo tricolore master alla maratona internazionale di Palermo e risulta il primo italiano al traguardo in 2h 26' 33 alle spalle dei tre atleti keniani.

Il titolo italiano corona un fine stagione da incorniciare per Giancaterina: è stato uno degli atleti determinanti per la conquista del prestigioso podio dell'Atletica Vomano al Campionato Italiano assoluto di corsa 2024 al termine di una stagione straordinaria iniziata dal mese di gennaio con le gare di cross, passando nel mese di aprile in pista per arrivare alle corse su strada e mezza maratona nel mese di novembre.

Il titolo individuale di Giancaterina impreziosisce ulteriormente il già ricco palmares dell'Atletica Vomano che dal 1991 può vantare ben 123 podi ai diversi podi in ambito nazionale con la Federazione Italiana di atletica leggera, a cui si aggiungono maglie azzurre in rappresentative giovanili e nel settore assoluto in rassegne continentali e internazionali.

Durante la stagione sportiva 2024, nell'ambito del progetto "L'Abruzzo torna a correre" al titolo di Giancaterina si aggiungono la medaglia d'argento nel Campionato Italiano assoluto di maratona di Hajjaj El Jebli, il bronzo di Stefano Massimi nel campionato Italiano assoluto dei mt 10.000 su pista, le maglie azzurre di Luca Ursano in occasione dei mt 10.000 su pista ai Campionati Europei di Atletica leggera di Roma e ai Mondiali Universitari di cross in medio Oriente.



