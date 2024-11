Acqua: Gran Guizza Popoli, produzione raddoppiata in estate

Ribadire l'impegno della Regione Abruzzo nel sostenere le imprese che operano nel rispetto del territorio e della comunità locale. E' questo il senso della visita effettuata questa mattina dal governatore, Marco Marsilio, allo stabilimento della Gran Guizza di Popoli Terme, che opera nel settore delle acque minerali. "Uno stabilimento che dà lavoro a centinaia di famiglie delle zone interne dell'Abruzzo, che d'estate raddoppia anche perché aumenta la produzione", ha dichiarato Marsilio, che ha ricordato come fino a qualche anno fa lo stabilimento fosse in una situazione di difficoltà, "con i lavoratori che temevano per il loro futuro, concessioni che non erano state rinnovate, quindi impossibilità di programmare anche gli investimenti per crescere in un settore dove l'innovazione tecnologica la fa da padrona e non si può rimanere fermi ad attendere i tempi della burocrazia e delle amministrazioni".

A gennaio la Regione aveva rinnovato la concessione delle acque minerali e lo scorso aprile era stato di conseguenze rinnovato il contratto ai dipendenti. Si tratta di 250 operai. Il boom delle vendite c'era stato all'inizio dell'anno con 700 milioni di bottiglie messe in commercio su tutto il territorio nazionale, con un incremento di 8 milioni rispetto all'anno precedente.



