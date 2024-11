Eremo S. Onofrio, gli affreschi tornano all'antico splendore

Nuova vita per gli affreschi medievali che adornano l'Eremo di Sant'Onofrio al Morrone. Il restauro è stato realizzato grazie al contributo di 20mila euro messo a disposizione dal FAI e Intesa San Paolo. L'Eremo, che si trova nel cuore del Monte Morrone, è stato votato da 22.442 cittadini nel 2020, entrando nella top ten dei luoghi più amati d'Italia e vincendo il premio speciale "Italia sopra i 600 metri". Gli affreschi raffigurano la Crocifissione con la Vergine e San Giovanni, Pietro Celestino nelle vesti di Pontefice, la Vergine con Bambino e una volta a botte stellata dipinta di colore blu.

"Rischiavano di andare perduti a causa del tempo e dell'incuria e invece sono tornati al loro antico splendore grazie a un intervento di restauro finanziato" ha rimarcato Franca Leone del Fai. Un lavoro non facile per la restauratrice Berta Giacomantonio che dagli affreschi ha dovuto asportare le tracce di passati tentativi di restauro prima di procedere al nuovo intervento.



