Chieti, approvato bilancio, sindaco: "Atto di responsabilità"

"Chi ha pensato e pensa che il voto in Consiglio avrebbe dovuto essere un voto pro o contro l'amministrazione Ferrara o per il mantenimento di posizioni di rendita, o, peggio, 'poltrone', si sbaglia di grosso o non conosce bene la mia storia e la mia indole. E' stato un atto di responsabilità di tutti i consiglieri che hanno votato un bilancio peraltro già approvato lo scorso anno e passato al vaglio del ministero dell'Interno". Lo ha detto in conferenza stampa il sindaco Diego Ferrara commentando l'approvazione in Consiglio comunale, con 19 voti della maggioranza, del bilancio stabilmente riequilibrato, nell'ambito della procedura di dissesto finanziario del Comune, e del Dup 2023-2025, presenti il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo, l'intera Giunta e i consiglieri di maggioranza Paride Paci, Edoardo Raimondi, Silvio Di Primio, Barbara Di Roberto, Aldo Grifone, e il responsabile cittadino di Alleanza Verdi e sinistra Luciano Monaco.

"Chi ha votato contro, ha votato contro il risanamento di Chieti e dovrebbe dare conto del perché direttamente alla cittadinanza - ha detto ancora Ferrara - Non è riduttivo affermare che l'approvazione sia da considerare un risultato indispensabile e storico, per le tante azioni che renderà possibili". Dal canto sul l'assessore al Bilancio, Tiziana Della Penna, ha annunciato che nella continuità corrente di gestione dell'ente bisognerà mantenere la linea della ristrettezza, che sono previste assunzioni tenendo conto della capacità di copertura finanziaria e nel rispetto dei limiti sulla rideterminazione organica dell'Ente, approvata dal Cosfel a luglio 2023, che bisogna portare avanti i lavori del Pnrr e avere un monitoraggio costante sulla riscossione. A proposito di riscossione, quella della Tari, che dopo il fallimento della società partecipata Teateservizi è tornata al Comune nelle more della gara per l'affidamento del servizio, ha fatto registrare un'effettiva riscossione pari a 6.700.000 euro al netto dell'ultima rata che verrà riscossa a dicembre e delle tante variazioni portate dagli utenti al front office attivato, mentre .per l'Imu la riscossione è pari a 6.125.000 euro, perfettamente in linea con previsioni e obiettivi prefissati.



