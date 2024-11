Morgese legge il Principe di Machiavelli a Boston

Nell'ambito delle iniziative organizzate per 'Boston capitale della Creatività Italiana 2024', su invito del Consolato, l'attore e regista Manuele Morgese, fondatore del TeatroZeta all'Aquila, sarà protagonista della lettura del Principe di Niccolò Machiavelli. L'iniziativa avrà luogo il 19 novembre nella sede del Consolato generale d'Italia a Boston. La scelta sulla lettura del testo non è casuale: l'opera di Machiavelli, pur essendo stata scritta nel XVI secolo, rimane di straordinaria attualità per le sue riflessioni sul potere, sulla leadership e sulla natura umana.

Morgese porterà in scena una lettura interpretativa e drammatica del testo, accompagnato dalla musica dal vivo a cura del Boston Conservatory, che renderà l'esperienza ancora più immersiva. Obiettivo della lettura è trasmettere al pubblico americano non solo la forza del pensiero e della filosofia di Machiavelli, ma anche la sua rilevanza nel contesto moderno, dimostrando come la cultura italiana possa ancora oggi stimolare riflessioni profonde e universali.

Portare Machiavelli negli Stati Uniti, in particolare in una città intellettualmente vivace come Boston, rappresenta una sfida stimolante; Boston, con la sua tradizione di Università prestigiose e un interesse costante per la filosofia e la politica, è il luogo ideale per un evento strutturato su questi preamboli.

Manuele Morgese si è distinto negli anni per il suo impegno nel riscoprire i classici e nel renderli appetibili a un pubblico contemporaneo. Di recente ha portato la lettura della Divina Commedia di Dante nel Regno Unito, riscuotendo un grande successo di pubblico, anche attraverso l'organizzazione di workshop a tema.



