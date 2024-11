Sanità: mancano ortopedici in Molise, l'Asrem ne cerca otto

L'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem), al fine di fronteggiare la carenza di personale negli ospedali, ha emesso un avviso pubblico per soli titoli per l'assunzione a tempo determinato di otto medici della disciplina di Ortopedia e Traumatologia. Contestualmente, "verificata la grave carenza" e "al fine di scongiurare l'interruzione di pubblico servizio", tenuto conto inoltre "dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne all'Azienda", ha pubblicato un secondo avviso. E' finalizzato al conferimento di otto incarichi libero-professionali a medici specialisti in Ortopedia e Traumatologia esteso anche a quelli in pensione. Tutto ciò, nelle more del reclutamento di personale a tempo indeterminato.





