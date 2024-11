Nuovo corso per Premio Sulmona, tutti i premiati

Gonzalo Orquin nella sezione Premio, Fatma Ibrahimi nella sezione Accademia e Lea Contestabile per il Laboratorio d'arte MAW di Sulmona nella sezione Territorio. Sono loro i primi classificati della 51ma edizione del Premio Internazionale Sulmona la cui cerimonia si è tenuta nel Teatro Comunale "M. Caniglia". La sezione Omaggio ha reso tributo al pittore Nicola Maria Martino e al fotografo Stefano Fontebasso De Martino, mentre menzioni speciali sono state attribuite all'artista russa Anzhelika Lebedeva e a Gino Sabatini Odoardi.

A ricevere il riconoscimento per la sezione giornalismo sono stati invece Cesara Buonamici di Canale 5, Augusto Minzolini de Il Giornale, David Parenzo di La7, Adriano Monti Buzzetti Colella del Tg2 e Paride Vitale, scrittore e imprenditore.

Venticinque partecipanti di età compresa tra 25 e 45 anni per un premio che "non dimentica il suo prestigioso passato, ma che guarda al futuro con l'ambizione" come ha sottolineato Paola Pelino, presidente del circolo d'arte e cultura Il Quadrivio che promuove la manifestazione. La direzione artistica è stata affidata ad Alessandro Monicelli, curatore dell'evento è stato Ivan D'Alberto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA