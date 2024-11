Pescara, stop vendita bevande per il consumo in strada di notte

"Divieto di vendita finalizzata al consumo sul posto di qualsiasi genere di bevanda" nel centro di Pescara dalle ore 24 alle ore 6, a partire da domani, sabato 9 novembre, e fino al 31 gennaio 2025. Lo prevede l'ordinanza 109 firmata oggi dal sindaco Carlo Masci, nell'ambito delle misure urgenti per ridurre l'inquinamento acustico. La misura si aggiunge a quella già in vigore che impone agli esercenti di rimuovere, tutti i giorni della settimana, tavoli e sedie dalle aree esterne entro le ore 24 per evitare possibili assembramenti con conseguente incremento del carico antropico.

Le aree in questione sono quelle interessate dal Piano di risanamento acustico e cioè quella di piazza Muzii, compresa tra via De Cesaris e parte di via Battisti, quella di via Mazzini, via Piave e via Battisti (dal civico 1 fino a via Mazzini) e quella compresa tra via Forti, via Poerio, via Quarto dei Mille e il tratto di via Battisti tra Piazza Muzii e via de Amicis.

L'ordinanza arriva a seguito della delibera di Giunta dello scorso 29 ottobre proprio sulle misure relative alla zona centrale della città, indicate dal Tavolo tecnico istituito nel 2023 che ha proposto una serie di interventi volti a contenere i rumori tutelando la salute pubblica in caso di superamento degli stessi, come previsto dal Piano di risanamento acustico.

La misura relativa ai tavoli e alle sede da rimuovere entro le 24, precisa una nota del Comune, "non incide sulla somministrazione all'interno dei locali che può proseguire. I contenuti dell'ordinanza e i nuovi obblighi relativi alla rimozione di tavoli e sedie (inseriti nei provvedimenti autorizzativi) - si legge - sono stati già comunicati alle associazioni di categoria.

"Il ritrovo di una gran numero di persone in ristretti spazi all'aperto o in prossimità dei locali", si legge nel provvedimento odierno, è causa di "disagi per i residenti" e di fenomeni di inquinamento acustico, degrado urbano e abuso di alcol. Obiettivo dell'ordinanza è quindi quello di "garantire e preservare il diritto al riposo notturno dei cittadini e, ancor più in generale, il contenimento del rumore della città".

Nelle scorse settimane, una sentenza del Tribunale ha imposto al Comune di Pescara di risarcire 68 residenti per un totale di circa 450mila euro a seguito di un ricorso presentato dai cittadini che lamentavano l'immobilismo dell'amministrazione sull'argomento.



