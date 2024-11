Ilcasoguevara vince il premio Ronzani al Rock Targato Italia

La rock band aquilana Ilcasoguevara ha conquistato il premio 'Stefano Ronzani' alla 35/ma edizione di Rock Targato Italia, vinta dai Blumele a Milano.

Con un progetto musicale innovativo e dal carattere sperimentale, la band ha fatto una buona impressione su pubblico e giuria, portando sul palco una visione artistica unica e fuori dagli schemi. Il riconoscimento, infatti, premia originalità e presenza scenica.

Ilcasoguevara si distingue per un sound che mescola "shoegaze", elettronica e cantautorato italiano, creando atmosfere intense e poetiche che affondano le radici nelle loro origini culturali.

La band, fondata da Giampiero De Santis e Francesco 'Kino' Silveri si è sviluppata anche con Andrea Chiavaroli, Francesco 'Galera' Tonelli e Andrea Maurizio.

"Ricevere il premio Stefano Ronzani - hanno dichiarato i membri della band - è per noi un grande onore e un riconoscimento che arriva dopo anni di ricerca musicale e sperimentazione. Questo premio rappresenta non solo un traguardo, ma anche una iniezione di fiducia a proseguire il nostro cammino creativo, nell'esplorazione di nuovi territori sonori. Ronzani ha raccontato la musica italiana con passione e integrità, e per noi è un privilegio poter essere associati alla sua memoria".

Il riconoscimento non è solo un tributo alla loro creatività, infatti, ma anche un omaggio a Stefano Ronzani, storico giornalista musicale italiano.

"Questo premio - prosegue il messaggio della band - non rappresenta 'solo' un risultato, ma una spinta a condividere maggiormente ciò che siamo e ciò che vogliamo mostrare al pubblico. Grazie a Rock Targato Italia per averci dato fiducia e a tutti coloro che, già da tempo, seguono la nostra musica".

Rock Targato Italia ha visto passare nomi di rilevo del rock italiano tra cui Litfiba, Diaframma, Gang, Timoria, Casino Royale, Ligabue, Avion Travel, Carmen Consoli, Marlene Kuntz, Le Vibrazioni.



