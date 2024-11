Convitto Delfico, si lavora a contributo 500mila euro da Regione

Il Consiglio regionale dell'Abruzzo, su impulso del capogruppo di 'Abruzzo Insieme' Giovanni Cavallari, interviene a fianco di Provincia e Comune nell'emergenza che ha colpito la città di Teramo in relazione al sequestro dell'edificio che ospita la sede del Convitto Nazionale 'Melchiorre Delfico'. Cavallari è il primo firmatario di un emendamento finalizzato a concedere un contributo straordinario di 500 mila euro ai due enti locali, costretti a fare fronte a tutta una serie di spese impreviste con l'obiettivo di garantire il diritto agli studi ai circa 1.200 studenti dei due istituti scolastici.

L'emendamento, presentato nell'ambito del progetto di legge 30/2024 in discussione presso le competenti Commissioni consiliari, prevede in particolare lo stanziamento di 250 mila euro per il Comune di Teramo e 250 mila euro alla Provincia di Teramo.

Un emendamento che va a dare una risposta alla richiesta, avanzata da Comune e Provincia alle istituzioni sovraordinate, di fare ognuna la propria parte, sia attraverso il riconoscimento normativo e giuridico dell'emergenza atto sia attraverso un adeguato stanziamento economico necessario a dare copertura agli interventi già messi in campo dai due enti, come la riallocazione delle classi della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado ospitate fino al 3 ottobre scorso nell'edificio 'Delfico' e la sistemazione temporanea in albergo dei convittori, sia quelli che ai renderanno necessari nell'immediato futuro, come l'individuazione di una sistemazione a medio termine per gli stessi convittori.

"Si tratta di un segno concreto di vicinanza del consiglio regionale alla città di cui ho avuto il grande onore di essere vicesindaco. Per questo ringrazio tutti i colleghi che hanno condiviso la mia proposta - dichiara il capogruppo di Abruzzo Insieme - e in particolare tutti i consiglieri eletti nella Provincia di Teramo senza distinzione tra minoranza e maggioranza che hanno sottoscritto l'emendamento dimostrando in questo caso una grande unità d'intenti".

Ora bisogna attendere che il progetto di legge 30/2024 venga licenziato dalle Commissioni per la successiva approvazione in Consiglio Regionale.



