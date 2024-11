Accordo per lavoratori servizio manutenzione verde Giulianova

È stato firmato l'accordo che mette in sicurezza i posti di lavoro nella Giulianova Patrimonio: l'intesa è stata sottoscritta a palazzo di città dall'amministrazione Comunale, da Giulianova Patrimonio e dalle sigle sindacali Flai Cgil Teramo, Nidil Cgil Teramo, Rsa Giulianova Patrimonio e Rsa Lavorint.

L'accordo si è reso necessario all'indomani dell' esternalizzazione della manutenzione del verde. L'azienda aggiudicataria ha manifestato la volontà di assorbire i 9 addetti al servizio ad oggi direttamente assunti dalla Giulianova Patrimonio. Quest'ultima, ed il Comune, si impegnano invece a mantenere i quattro lavoratori interinali per svolgere attività nel servizio cimiteriale.

"Siamo soddisfatti per il raggiungimento di un obiettivo essenziale - sottolinea l'assessore Paolo Giorgini - La tutela dei lavoratori e delle loro famiglie è sempre stata una nostra priorità. Non è un caso che sia stata determinante anche quando preferimmo il risanamento finanziario alla messa in liquidazione della società. Indispensabile, ora, proseguire sulla strada del rilancio di Giulianova Patrimonio, dei suoi beni e dei suoi servizi".

"Dopo mesi di negoziazioni - spiegano in una nota Flai Cgil Teramo e Nidil Cgil Teramo - le richieste avanzate dalle federazioni sindacali della Cgil sono state accolte integralmente: i quattro lavoratori interinali attualmente impiegati rimarranno in forza presso Giulianova Patrimonio, nel servizio cimiteriale, senza alcuna riduzione dell'orario di lavoro, assicurando così la continuità occupazionale e salariale. Sebbene l'esternalizzazione del servizio di manutenzione del verde pubblico sia prevista per il prossimo anno, nell'ambito di un piano di risanamento, l'accordo stipulato con il Comune prevede un impegno fondamentale: l'amministrazione si è impegnata a consultare le organizzazioni sindacali prima di qualsiasi futura pubblicazione di bandi per l'esternalizzazione".

I sindacati hanno precisato che "per i lavoratori che passeranno alla gestione della Green Service, è stato concordato un contratto a tempo indeterminato, che prevede lo stesso monte ore e mantiene inalterato il livello retributivo: la Green Service assumerà la gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico nei prossimi giorni".



