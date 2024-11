CUSAQ Volley L'Aquila in B2, le atlete premiate in Regione

L'assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri, ha premiato oggi la storica società CUSAQ Volley, una delle realtà più longeve e prestigiose del panorama pallavolistico abruzzese. Fondata oltre 60 anni fa, la squadra è uno dei pilastri dello sport aquilano e continua a portare alto il nome della città in campo regionale e nazionale. Nel 2022, in occasione del suo 60/o anniversario, il CUSAQ Volley è stato riconosciuto dalla FIPAV Abruzzo con una targa commemorativa per il suo contributo alla pallavolo regionale.

Negli anni, la squadra femminile ha continuato a distinguersi, mantenendo la categoria Serie C anche nei momenti più difficili. Negli ultimi cinque anni, il team ha sempre lottato ai vertici, con la stagione 2023/24 che ha rappresentato un traguardo straordinario. Dopo aver conquistato la Coppa Abruzzo e aver dominato il campionato, le cussine hanno ottenuto l'accesso alla Serie B2, riportando un campionato nazionale a L'Aquila per la prima volta in circa trent'anni.

"L'orgoglio e la dedizione che il CUSAQ Volley rappresenta per la città dell'Aquila e per tutta la regione Abruzzo sono un esempio di come lo sport possa unire, far crescere e ispirare le giovani generazioni - ha dichiarato Quaglieri - Siamo fieri di poter celebrare insieme questa meravigliosa realtà sportiva, che continua a portare il nome dell'Aquila con onore e determinazione nei campionati nazionali rinnovando l' impegno della Regione a sostenere e valorizzare le eccellenze locali".

Il CUSAQ Volley ha prevalentemente formato e portato avanti squadre femminili, con un'unica eccezione nel periodo post-terremoto, quando, grazie a una convenzione con una società di Avezzano, fu creata anche una squadra maschile di Serie D.

La squadra protagonista di questa storica impresa è composta da 14 ragazze, per il 98% studentesse aquilane delle scuole superiori e universitarie, affiancate da due studentesse provenienti da Rieti e Alanno. Lo staff tecnico, guidato dal primo allenatore Donato Spagnoli e dal vice Stefano Paladini, è supportato da un gruppo di genitori straordinari che, in qualità di dirigenti, forniscono un contributo essenziale per il successo della squadra. Presidente: Francesco Bizzarri. Questi i nomi delle atlete: Laura De Zuani (vice capitano), Sofia Masciantonio, Sara Guidotti, Noemi Pignatelli, Vittoria Di Michele, Giulia De Paulis (capitano), Marta Di Carlo, Cecilia Di Marco, Giorgia Anzuini, Giulia Pontuale, Giada Melone, Marzia Anzuini, Sara Zecca, Francesca Troiani, Sara Passerini, Marta Nuvolone.





