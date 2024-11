Calcio: il Pescara capolista all'esame della Vis Pesaro

Grande attesa in terra d'Abruzzo per la sfida Vis Pesaro-Pescara, in programma domani allo stadio 'Benelli': per la capolista abruzzese un esame tutt'altro che semplice al cospetto di una squadra reduce da sei risultati utili di fila.

Oggi, al contrario delle altre vigilie di gara, non si è tenuta la conferenza stampa pre-gara del tecnico Silvio Baldini.

Questa mattina seduta di rifinitura alle 12.30 per prendere confidenza con l'insolito orario di gara. Due gli indisponibili in casa abruzzese. Si tratta degli infortunati Lonardi e Mulè.

Saranno oltre seicento i tifosi biancazzurri al seguito della squadra in terra marchigiana. Esaurito il settore ospiti dello stadio 'Benelli'.



