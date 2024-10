Gioia dei Marsi celebra l'asino con un murale di Gagliardi

Un nuovo murale dell'artista Graziella Gagliardi arricchisce il Museo della civiltà contadina a Gioia dei Marsi (L'Aquila).

Dopo quelli dedicati all'antica arte del ricamo, al rito della tracciatura del solco con i buoi, l'opera appena inaugurata rende omaggio alla specie asinina, da sempre prezioso elemento di trasporto nei borghi montani e imprescindibile ausilio per contadini e boscaioli per i lavori agresti.

"L'asino, animale spesso dileggiato - spiega il sindaco di Gioia, Gianluca Alfonsi - rappresenta invece esempio di importanti virtù quali pazienza, forza e resilienza non disgiunte da dolcezza infinita. A lui il nostro omaggio artistico per esprimergli gratitudine e riconoscenza per aver consentito alle nostre comunità rurali di sopravvivere, crescere e progredire. Perché i giovani non dimentichino il loro passato rurale e siano consapevoli di quanti sacrifici ci sono voluti per arrivare ad essere la generazione che sono".



