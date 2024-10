Turismo senza barriere, a Tagliacozzo tappa di Active Abruzzo

Seconda giornata, ieri a Tagliacozzo (L'Aquila), per l'edizione 2024 di "Active Abruzzo", l'evento organizzato da Cna Turismo Abruzzo per valorizzare la vacanza attiva e il turismo esperienziale, questa volta dedicato al turismo inclusivo. Prima tappa al teatro Talia, per approfondire le opportunità che si aprono a questo segmento del mercato, con la testimonianza di imprenditori specializzati, rappresentanti del mondo dell'associazionismo, della stessa CNA Abruzzo. Sono intervenuti, dopo il sindaco Vincenzo Giovagnorio, la dirigente scolastica Maria Elena Rotilio, e il presidente dell'Ente nazionale sordi dell'Aquila, Francesco Mastropietro; il presidente dell'associazione "Sci Handicap Abruzzo", Pietro Trozzi; il responsabile di "Appennini for all", Mirko Cipollone; il presidente della Cna marsicana, Francesco D'Amore; la presidente e il responsabile di Cna Turismo Abruzzo, Francesca Mastromauro e Gabriele Marchese; il direttore regionale della Cna, Silvio Calice. Nel dibattito moderato da Silvia Cardarelli di Ambecò, spazio anche alla testimonianza di una persona con disabilità, Fabio Cofini.

A completare la giornata, il "tour guidato inclusivo" di due ore nelle bellezze di Tagliacozzo con joelette, la carrozzina per escursioni fuoristrada usata dalle persone con disabilità motorie, e con interprete della lingua dei segni, per dimostrare sul campo come questo segmento dell'offerta turistica sia davvero possibile.

L'edizione 2024 di Active Abruzzo è organizzata grazie al contributo della Camera di Commercio di Chieti Pescara, della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, della BCC Credito Cooperativo Federazione Abruzzo, dei GAL Costa dei Trabocchi e Maiella Verde, con il patrocinio della Regione Abruzzo, dei Parchi Nazionali della Maiella e del Gran Sasso-Monti della Laga e del Progetto Interreg Euro-Med Libeccio.



