Stazione Sulmona, treni più sicuri con nuovo apparato

Treni più sicuri e gestione dei guasti senza disservizi. E' entrato in funzione nella stazione ferroviaria di Sulmona il nuovo apparato centrale computerizzato (ACC). Si tratta di un sistema tecnologicamente avanzato nel settore della circolazione ferroviaria che migliora l'operatività nelle normali situazioni di circolazione e nella gestione delle criticità, incrementando gli standard di regolarità e puntualità dei treni. In caso di guasti, il sistema riduce al minimo i disservizi e consente di far viaggiare i treni mantenendo il massimo livello di sicurezza.

Benefici sono previsti anche nei processi di manutenzione dell'infrastruttura grazie anche alla modularità dei componenti.

Il nuovo apparato è frutto di un progetto internalizzato realizzato internamente dai tecnici di RFI di Interlocking Building, in sinergia con tutte le altre strutture della Direzione Operativa Infrastruttura Territoriale di Ancona.

Il progetto, ricordano da Rfi, "rientra negli interventi per la stazione di Sulmona propedeutici all'imminente attivazione della Bretella di Sulmona, che permetterà collegamenti ferroviari diretti tra Pescara e L'Aquila".



