IA, convegno online su tecnologia, criminalità e terrorismo

Fornire strumenti per comprendere la visione del futuro e far riflettere su come l'intelligenza artificiale (IA) stia rapidamente trasformando il mondo in cui viviamo. Questo l'obiettivo del convegno online "Intelligenza artificiale, criminalità organizzata e terrorismo: impatti, rischi e contromisure" in programma giovedì 7 e sabato 8 novembre dalle 9.30 alle 13. Un'iniziativa promossa dall'associazione 'Vittime del Dovere' in convenzione con il Dipartimento Scienze Umane dell'Università dell'Aquila. Si analizzerà, sotto vari profili, come questa tecnologia potrebbe diventare una minaccia qualora utilizzata da realtà caratterizzate da dinamiche criminali o terroristiche.

Due le giornate di lavori nelle quali relatori, appartenenti alla magistratura, forze dell'Ordine e accademici si alterneranno per approfondire temi legati alla criminalità, alla giustizia e all'evoluzione tecnologica. Questa nuova edizione del convegno giunge in un momento chiave, dove le sfide globali poste dall'intelligenza artificiale (IA) stanno ridefinendo l'equilibrio tra sicurezza, giustizia e diritti umani.

"La tecnologia avanza a ritmi senza precedenti - si legge nella nota di presentazione - il rischio che organizzazioni criminali e gruppi terroristici se ne avvalgano diventa sempre più concreto e pressante. Di fronte a queste sfide, è imperativo che il mondo accademico, le istituzioni e la società civile si uniscano per comprendere i rischi, sviluppare strategie di prevenzione e definire contromisure efficaci".

Tra i relatori la professoressa Lina Calandra (Univaq), Eva Spina, capo dipartimento per il Digitale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il viceprefetto dell'Aquila, Federico Izzi, il sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia Liana Esposito, le legali Sabrina Mariotti e Paola Maria Di Luccia. E ancora Luca Tatarelli (Report Difesa), Fabiana Raciti (associazione Vittime del Dovere), Eliana Pavoncello (associazione "Memoria e verità") la giornalista Valentina Rigano.

Introduzione e saluti istituzionali sono a cura di Emanuela Piantadosi, presidente dell'associazione organizzatrice, insieme alla vice presidente Ambra Minervini. Info e iscrizioni su www.univaq.it.



