Solidarietà, 'Radio-passeggiata' domenica 27 nel parco fluviale

Si chiama "La Radio-passeggiata" ed è una camminata solidale che si volgerà domani, domenica 27 ottobre dalle 10, nel Parco fluviale di Teramo, a sostegno del reparto di Radioterapia dell'ospedale "Mazzini". Scopo della manifestazione solidale è sostenere le attività volte al miglioramento del benessere psicofisico delle persone sottoposte a trattamenti di radioterapia. Le attività si svolgeranno in parallelo alle attività terapeutiche praticate in reparto.

L'iniziativa è del Reparto di Radioterapia dell'Ospedale "Mazzini" di Teramo, in collaborazione con l'associazione "Morena, una farfalla per sempre" e con il sostegno del "Memorial Petralla".

"La risposta all'annuncio di questa iniziativa solidale è stata straordinaria, da parte sia delle associazioni e delle aziende sia dei cittadini i quali ci hanno dato grande solidarietà, come supporto economico e organizzativo per la riuscita della manifestazione" ha detto Carlo D'Ugo, direttore di Radioterapia e del Dipartimento oncologico.

"Io mi auguro che domenica sia una giornata di festa per tutti, per l'iniziativa all'aria aperta, ma anche per il valore sociale che questa giornata trasmette" conclude D'Ugo.

L'appuntamento è domani nel Parco Fluviale, davanti al supermercato Lidl, alle ore 10. L'iscrizione è comprensiva di un kit di partecipazione e un piccolo ristoro.



