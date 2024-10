Rotta mammografia ospedale Pescara, utenti dirottate a Penne

Disagi all'ospedale di Pescara per la rottura del macchinario per la mammografia, dispositivo obsoleto che sta dando problemi. Verrà riparato nel giro di una ventina di giorni. Nel frattempo la direzione della Radiologia, a partire da lunedì 28 ottobre, dirotterà le pazienti all'ospedale di Penne. Il macchinario del presidio vestino, infatti, è regolarmente funzionante, insieme a quello del distretto di Pescara Nord. Intanto, ricordano alla Asl di Pescara, è partito il cantiere per la nuova ecomammografia. Si tratta di un macchinario all'avanguardia dotato anche di sistema Vabb e di tomosintesi.

Caratteristiche che lo renderanno uno dei dispositivi più moderni in Italia. È stato acquistato grazie ai fondi Pnrr.

L'inaugurazione, si apprende, dovrebbe avvenire nel periodo di Natale.



