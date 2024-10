Formazione politica,Vitagliano 'urge per trasmettere esperienza'

"Noi in Italia non abbiamo una scuola di formazione politica come in altri Stati. Ci sono scuole partitiche che tutt'altro fanno tranne che dare formazione. Quindi l'unica forza che abbiamo è quella di trasmettere l'esperienza". Così all'ANSA Gianfranco Vitagliano, già assessore a Programmazione e Bilancio della Regione Molise, relatore del Corso di Formazione Politica che ha preso il via a Termoli nell'auditorium di Via Elba.

Il nuovo ciclo di incontri, in tutto 15, quest'anno organizzato dall'Associazione 'Girolamo La Penna' con il consigliere comunale Nicola Felice, ha visto l'intervento in apertura di Vitagliano e Giovanni Notaro, segretario generale della Cisl Abruzzo e Molise. Presenti e iscritti alle lezioni formative di politica esponenti dell'Amministrazione comunale, professionisti, religiosi, appassionati di tutte le età.

"Ho partecipato volentieri a questa attività formativa. Qui facciamo conversazioni che mirano soprattutto a coinvolgere l'attenzione delle persone - prosegue Vitagliano - Chi ha fatto da autodidatta quel percorso ne ha visto i difetti che purtroppo sono tanti e sono in grande aumento ed è in grado di trasmettere questa esperienza. Questo è il senso della mia presenza qui.

Nella politica attuale non vedo la volontà di muoversi dalle sabbie mobili e di cambiare il futuro della politica. Se si continua così, la gente capace si allontanerà sempre di più e la politica purtroppo diventerà vittima dei predatori poco intelligenti".

"C'è bisogno di ricercare, all'interno dei luoghi istituzionali, quella cultura che si basa sui principi fondanti della nostra Costituzione - ha detto Giovanni Notaro - Oggi sempre di più assistiamo a una carenza di un sistema che non riesce a fronteggiare ciò che la società richiede. Seminari e corsi di formazione che si basano sulla cultura di una rinnovata politica, ovvero riportare la politica al senso vero, di confronto, aiuto e predisposizione verso gli altri, ben vengano.

Prima c'era una gavetta, si formavano i giovani. Oggi questo non avviene perchè la politica è diventata istantanea dal punto di vista delle candidature e dei risultati ottenuti. Diventa come una lotteria perché anche l'ultimo candidato all'ultimo momento può fare la differenza. Qualcosa, quindi, si è indebolito nella politica. Come Cisl lavoriamo molto su questi temi".



