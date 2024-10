Traforo Gran Sasso, riaprono oggi pomeriggio le due corsie

Il traforo del Gran Sasso riapre alla normale circolazione oggi pomeriggio. Strada dei Parchi, concessionaria delle autostrade A24 e A25, ha comunicato che il commissario straordinario per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, Pierluigi Caputi, ha convocato la società del gruppo industriale Toto, oggi alle ore 14:30 "per la riconsegna della galleria destra (direzione Teramo) del Traforo del Gran Sasso e delle relative pertinenze di cantiere".

"Non appena i tecnici di Strada dei Parchi avranno completato il necessario sopralluogo, la concessionaria sarà nelle condizioni di garantire il ripristino, entro poche ore dalla riconsegna, del normale flusso di circolazione all'interno del Traforo del Gran Sasso, in entrambe le gallerie e su ambedue le carreggiate per le rispettive direzioni di marcia, dopo aver rimosso i dispositivi e le segnaletiche predisposte per il senso unico alternato". Dal 14 ottobre scorso nel traforo lungo l'A24 è stata attivata la circolazione a senso unico con semafori per lo svolgimento dei lavori di carotaggio, assegnati alla società Italfer del gruppo Rfi, rientranti nel piano di messa in sicurezza dell'acquifero assegnato alla responsabilità di Caputi. I lavori, peraltro mai iniziati, sono stati sospesi per la rottura della 'canala' del collettore e per l'intorbidimento dell'acqua, eventi sui quali sono in corso verifiche per stabilire le cause e chi debba intervenire.



