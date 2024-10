G7 a Pescara, stop a residenti con garage in 4 zone rosse

Nuove modifiche alla viabilità a Pescara in relazione allo svolgimento del G7, in corso da oggi a tutto giovedì 24 ottobre. Se fino a questa mattina i residenti nelle cinque cosiddette 'zone rosse' sapevano di poter transitare regolarmente per uscire e rientrare nei loro garage o raggiungere i loro posti auto 'in corte', come ripetutamente indicato e segnalato dalla Polizia Locale tramite comunicati stampa e messaggi sul canale WhatsApp, in mattinata sul sito del Comune di Pescara è comparsa questa diversa indicazione, evidenziata in grassetto: "Solo ed esclusivamente nella zona di massima sicurezza AURUM i residenti che hanno un garage e/o posto auto in corte potranno transitare per parcheggiare. Chi, invece, non è in possesso di questo requisito dovrà lasciare i propri mezzi nei parcheggi limitrofi. Nelle altre quattro zone di massima sicurezza, i residenti non potranno mai transitare nel periodo di divieto".

Le altre zone sono: "Imago", nell'area di piazza Sacro Cuore, dove il divieto di transito scatta oggi alle 15 e sarà valido fino alla notte (all'1 di domani mercoledì); "Cascella", nella zona del lungomare nord intorno a piazza Primo Maggio, dove è attivo da oggi alle 6 il divieto di sosta, mentre quello di transito è previsto domani dalle 13.45 alle 19; "Risorgimento", nell'area tra piazza Duca d'Aosta e piazza Unione; "Museo dell'Ottocento", a Portanuova, nella zona di viale D'Annunzio, dove il divieto di transito scatta oggi alle 18 e il divieto di sosta è attivo da stamattina alle 6.

Sulla pagina https://www.comune.pescara.it/node/10320 il numero a cui telefonare per informazioni è 085.4283400.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA