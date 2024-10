G7 a Pescara, chiusa fino al 24 la pineta dannunziana

In occasione della riunione del G7, che prende il via oggi a Pescara, sono state firmate ieri sera due nuove ordinanze sindacali. La prima prevede che oggi 22 e domani, e 23 ottobre, il plesso scolastico 'Ignazio Silone', in Via Milano n. 58, dell'istituto comprensivo 4 chiuderà anticipatamente alle ore 14.30. Il provvedimento, si legge in una nota del Comune, scaturisce dalle variazioni alla viabilità nelle zone di massima sicurezza denominate 'Imago' e 'Cascella': le modifiche riguardano, dalle ore 15, anche corso Vittorio Emanuele II, dove sarà vietato il transito tra via Michelangelo e via Genova, per cui con l'uscita anticipata si vuole consentire il regolare rientro degli studenti, degli insegnanti e del personale scolastico a casa.

Una seconda ordinanza, firmata sempre ieri sera, dispone la chiusura della Pineta dannunziana da oggi fino a giovedì 24 ottobre, tenuto conto che fino a venerdì 25 ottobre sono in vigore divieti di transito e sosta nelle vie e nelle strade comprese nella zona di massima sicurezza denominata 'Aurum'. Si vuole, con la chiusura dell'area verde, conclude la nota, garantire l'attuazione dei servizi e dei dispositivi di ordine e sicurezza pubblica.



