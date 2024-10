Turismo: raccolta di zafferano va in tv con Antonella Elia

"Raccogli Concosci e e Degusta" l'evento di raccolta dello Zafferano d.o.p.

dell'Aquila che si svolgerà a San Pio delle Camere, aperto a tutti, va in diretta nazionale su 'Citofonare RAI 2', programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura. Domenica 20 ottobre, ore 10.30 su Rai 2, Antonella Elia condurrà la diretta con i membri dell'associazione "Le Vie dello Zafferano" per parlare dell'evento del prossimo 27 ottobre, riferimento annuale del territorio dei 13 comuni della d.o.p. dello Zafferano. Ospiti del collegamento saranno Pio Feneziani, sindaco di San Pio delle Camere, il presidente della Cooperativa "Produttori Uniti Zafferano" Nicolò Papini, Sonia Fiucci presidente delle Vie dello Zafferano ed esperta di produzioni cinematografiche e TV e il maestro gelatiere aquilano Francesco Dioletta Tre coni Gelaterie d'Italia - Gambero Rosso. L'accompagnamento musicale sarà del gruppo Forka Vacca. Ambientazione della trasmissione sarà l'agriturismo Scrigno di Porpora, che con lo chef Simone, mostrerà alcune ricette aquilane per realizzare piatti con lo zafferano. Raccogli, Conosci e Degusta 27 ottobre dalle ore 8.30 porta tutti i curiosi, gratuitamente, alla scoperta della raccolta e della lavorazione dello Zafferano d.o.p. dell'Aquila, dal campo alla tavola. Il programma della manifestazione prevede Piazza del Redentore a San Pio delle Camere, dopo la raccolta, alle ore 10 la sfioritura ed essiccazione degli stimmi di Zafferano. Ore 11 tavola rotonda "Le Eccellenze gastronomiche abruzzesi quale veicolo di sviluppo del territorio" coordinata da Marco Magheri, segretario generale di Com-Pubblica e la presentazione del progetto sulla tracciabilità della filiera produttiva dello Zafferano di Vivon 4.0., in collaborazione con il dipartimento di Bioscienze e tecnologie agroalimentari e ambientali Università di Teramo. Ore 12.00 Show Cooking con i Maestri gelatieri coordinati da Francesco Dioletta.

Ore 13.00 pranzo con menù a base di Zafferano dell'Aquila Dop.





