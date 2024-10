Screening tumore colon-retto, accordo Asl Chieti e farmacie

La collaborazione fra la Asl Lanciano Vasto Chieti e le farmacie del territorio renderà molto più semplice per i cittadini della provincia di Chieti partecipare allo screening del tumore al colon-retto, che permette di individuare eventuali lesioni in una fase iniziale, quando sono più piccole e facili da trattare, aumentando le possibilità di una guarigione completa e migliorando la qualità della vita.

Grazie al nuovo servizio di raccolta e trasporto dei campioni, i cittadini appartenenti alla fascia d'età tra 50 e 69 anni che hanno ricevuto a domicilio il kit per l'autoprelievo potranno consegnarlo in una delle farmacie aderenti al progetto.

Il personale della farmacia conserverà i campioni in modo corretto. Al resto penserà la Asl, tramite un corriere specializzato che provvederà al ritiro periodico dei campioni, in un giorno predefinito della settimana, per poi trasportarli al centro screening del colon retto per le successive indagini nel laboratorio analisi. In caso di esito negativo, il centro invierà il referto all'interessato, altrimenti comunicherà telefonicamente eventuali esami positivi per il successivo invio alla diagnostica di secondo livello.

Questa iniziativa, che rientra nel progetto "Farmacia dei servizi" della Regione Abruzzo, mira alla semplificazione della procedura, puntando sulla sinergia tra Asl, farmacie e cittadini, per incentivare un maggior numero di persone a partecipare allo screening - si legge in una nota della Asl - Permetterà ai cittadini di prendersi cura della loro salute in modo comodo e veloce, oltre a ridurre l'ansia e l'impatto psicologico spesso legati agli esami diagnostici".



