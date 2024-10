Isa, 50/a stagione nel segno di Puccini, Bizet e Ravel

Si annuncia come una lunga festa della musica per tutti la cinquantesima stagione dei concerti dell'Istituzione sinfonica abruzzese, presentata questa mattina in conferenza stampa a palazzo Margherita, sede del Comune dell'Aquila.

Ventiquattro appuntamenti, da ottobre ad aprile, che vedranno i professori dell'orchestra dell'Isa impegnati in programmi che spaziano dal grande repertorio sinfonico a brani di raro ascolto oltre ad opere in prima assoluta, composte su commissione. In programma anche appuntamenti dedicati al jazz, al repertorio cameristico classico fino al pop, come di solito accade nelle stagioni firmate dal direttore artistico Ettore Pellegrino.

Tanta l'attenzione ai giovani talenti, alcuni dei quali si esibiranno con l'Orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese per la prima volta.

La conferenza stampa, alla presenza del sindaco Pierluigi Biondi, è stata anche l'occasione per presentare il rinnovato cda: ai confermati Tullio Buzzelli e Paola Spezzaferri, si sono aggiunti Alberto Mazzocco e Paola Bellisari. Quest'ultima ha rappresentato l'Isa insieme allo stesso Pellegrino.

Per il concerto d'inaugurazione, l'Isa sceglie di omaggiare Giacomo Puccini, di cui ricorre il 100/o anniversario della morte. Sabato 26 ottobre alle 18, nella chiesa di San Silvestro, con la direzione di Jacopo Sipari di Pescasseroli, la partecipazione dell'International Opera Choir diretto da Giovanni Mirabile e le voci del tenore Vincenzo Costanzo e del baritono Armando Likaj, l'Orchestra proporrà la 'Messa di gloria'. Completa il programma 'La Messa in onore di Santa Cecilia' per soprano coro e orchestra di Domenico Bartolucci.

Altri due programmi sono dedicati a importanti anniversari musicali: il primo è quello del 15 febbraio, che celebra il 150/o di Bizet e Ravel (della morte del primo e della nascita del secondo), con la direzione di Carlo Goldstein; il secondo, invece, riguarda Šostakovič, a 50 anni dalla morte. In cartellone anche l'oboista Albrecht Mayer (domenica 15 dicembre), il violinista Ilya Grubert (18 gennaio); il violoncellista Enrico Dindo e il violinista Pavel Bermann che interpreteranno il Doppio concerto di Brahms (8 marzo).



