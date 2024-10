'Il suono dei fuselli' arriva a Tornimparte

Nell'ambito del progetto Restart 'Il suono dei fuselli' Tornimparte sarà al centro di una passeggiata nella natura e nella storia il prossimo 20 ottobre: l'iniziativa è inserita nel programma dell'Antica Fiera locale.

Ad animare il percorso, aspetti di grande interesse culturale: nel tragitto, infatti, sono previste diverse soste dove verranno fornite interessanti spiegazioni storico - artistiche - naturalistiche sul territorio, e non ultimo sarà anche una opportunità per ritrovarsi e vivere la comunità e la socialità.

Il ritrovo è fissato alle 9 nella Piazza Saturnino Gatti. Da lì, e per circa 3,5 km, accompagnati dall'associazione CulturAquila e dal professore Pasquale Di Prospero, si parlerà di storia, di racconti locali, di territorio, si camminerà lungo vie, strade e sentieri per arrivare a Villagrande, dove si visiterà il museo contadino nato dalla passione di Gianni Angelini e, infine, accompagnati da Domenico Fusari, si potrà ammirare il ciclo di affreschi di Saturnino Gatti ospitato nell'abside della Chiesa di San Panfilo in Tornimparte.

"Siamo molto felici - spiega il sindaco di Tornimparte, Giammario Fiori - di ospitare questa tappa di un progetto che ha coinvolto dieci Comuni, un chiaro esempio di come la cooperazione tra gli Enti debba essere la via maestra per far fronte alle sfide del futuro dell'Abruzzo interno".

"L'amministrazione comunale - sottolinea il coordinatore del Comitato civico per la valorizzazione dell'Antica Fiera di Tornimparte, Giacomo Carnicelli - ci ha dato la possibilità di inserire questo evento all'interno del ricco programma dell'Antica Fiera, caratterizzata quest'anno da tanti momenti di approfondimento legati non solo alla zootecnia e all'agricoltura, ma anche alla storia e all'arte; potrebbe sembrare, ad una vista superficiale, un legame ardito ma così non è: basti pensare al ciclo di affreschi di Saturnino Gatti nella nostra Chiesa di San Panfilo finanziato, nel 1491, grazie ai proventi dell'affitto dei pascoli".

L'evento si concluderà presso la Sala Consiliare 'G. Irace', con la premiazione di Federico Capobianco, cicloturista protagonista di un'avventura particolare: percorrere in bicicletta - muscolare - tutti i 108 comuni della provincia dell'Aquila seguita da una degustazione di prodotti locali.

È consigliato un abbigliamento comodo e le scarpe da ginnastica-trekking: è gradita la prenotazione a Culturaquila ai numeri 3406698639 oppure 3478798647.



