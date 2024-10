Al via lavori nel cantiere per restauro dell'ex collegio Ravasco

Lunedì prossimo, 21 ottobre, alle ore 12, a Teramo si terrà una conferenza stampa nel cantiere allestito nell'ex collegio Ravasco per presentare l'avvio ufficiale dei lavori per il restauro, il riuso adattativo, l'adeguamento sismico e la ricostruzione dello storico edificio di viale Cavour, fortemente danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.

Parteciperanno, fra gli altri, il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Guido Castelli, per la Regione Abruzzo il presidente Marco Marsilio e l'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, e la direzione strategica della Asl di Teramo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA