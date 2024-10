A Montesilvano la 'Mediolanum Padel Cup' con stelle del calcio

Le stelle del calcio a Montesilvano per la "Mediolanum Padel Cup": l'appuntamento al Magister Village fino a domenica 20 ottobre con l'Open Fitp dal Prize Money di 15mila euro. Un evento aperto al pubblico e che vedrà alternarsi in campo i migliori atleti del ranking italiano e non solo, tra cui Marco Cassetta - uomo di punta della Nazionale - Alvaro Montiel Caruso, Emiliano Martin Iriart, Fabricio Ivan Cattaneo, Caterina Baldi e Giulia Dal Pozzo, con le stelle del calcio quali Candela, Panucci, Di Biagio e Zambrotta.

Dopo i successi delle tappe di Venezia, Palermo, Bari e Roma - quest'ultima chiusa meno di dieci giorni di fa con un clamoroso successo di pubblico e tifosi - anche l'evento abruzzese promette grande spettacolo. La mission del Torneo Mediolanum Padel Cup - organizzato in partnership con American Express per l'intera durata del circuito - è quindi un modello di evento sportivo che si snoda su scenari diversi: dalla categoria Open riservata ai giocatori top delle classifiche Fitp - di livello nazionale e internazionale - alla possibilità di partecipazione anche ai classificati delle diverse categorie, con tabelloni dedicati.

Ad affiancare la parte agonistica c'è poi un ricco programma collaterale fatto di momenti di svago, socializzazione, mondanità e inclusività, con ospiti speciali che impreziosiranno tutte le attività. Ricca anche l'entry list femminile a partire da Caterina Baldi e Giulia Dal Pozzo, rispettivamente numero 9 e 10 nel ranking Fitp.



