Stellantis, solidarietà Comune Termoli a maestranze dell'indotto

Solidarietà del Comune di Termoli a tutte le maestranze che vivono un periodo di piena incertezza legata ai timori per il futuro di Stellantis, colosso automobilistico nato dalla fusione tra Fca e Psa.

L'Amministrazione comunale, con il sindaco Nicola Balice, esprime vicinanza ai lavoratori dello stabilimento Stellantis e agli operatori dell'indotto; il settore è linfa vitale non solo per Termoli, ma per tutto il Molise. E per dare dare sostegno e supporto alle azioni intraprese da lavoratori e sindacati, venerdì prossimo, 18 ottobre, il primo cittadino parteciperà al presidio organizzato davanti allo stabilimento nel Nucleo Industriale "Valle del Biferno".

Il vicesindaco, Michele Barile in rappresentanza dell'Amministrazione municipale sarà a Roma, insieme al presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, in occasione dello sciopero nazionale del comparto automotive indetto da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm.



