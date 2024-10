L-Foundry, azienda incontra sindacati, commessa resta in bilico

Resta in bilico la commessa dello stabilimento L-Foundry di Avezzano, specializzato nella produzione di memorie volatili e sensori d'immagine. La commessa scadrà a fine anno e dall'azienda marsicana non sono arrivate garanzie nel corso dell'incontro che si è tenuto oggi con le organizzazioni sindacali.

"I rappresentanti aziendali non hanno svelato il piano industriale e quindi non hanno dato garanzie sul mantenimento della commessa anche per il 2025. Vogliamo risposte certe che speriamo di ottenere nel tavolo ministeriale convocato per il prossimo 29 ottobre"- afferma Elvira Simona De Sanctis della Cgil.

Nel corso dell'incontro è stato affrontato anche il tema della rivoluzione dei turni, da 12 ad 8. In dieci anni l'azienda marsicana ha perso 400 posti di lavoro.



