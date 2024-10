Centrale Enel Pizzone: Pd Molise, Regione prenda posizione

Venerdì prossimo 18 ottobre scade il termine per presentare le osservazioni relative alle integrazioni sul progetto "Pizzone II". Con una nota la consigliera regionale del Pd Molise Alessandra Salvatore sollecita la Regione a prendere posizione. "Mentre risultano inviate e pubblicate le osservazioni del ministero della Cultura, del Parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, del Comune di Barrea e di alcune associazioni (tra queste il Wwf Molise) - afferma - Fino a questa mattina non c'è ancora traccia delle osservazioni della Regione Molise, che possono essere decisive per consentire la definitiva archiviazione del progetto che continua a rappresentare un pericolo da scongiurare, per il devastante impatto che avrebbe sull'area". Salvatore conclude: "Ad oggi non è dato sapere quale sia l'orientamento attuale del Governo regionale in merito alla centrale idroelettrica che Enel vuole a tutti i costi realizzare".



