Laboratorio di musicoterapia finisce nelle 'stories' di Vasco

"Noi siamo liberi, liberi, liberi di volare". Tra le 'stories' Instagram e Facebook di Vasco Rossi è comparso ieri un frammento video della canzone 'I soliti', che il cantautore di Zocca ha lanciato nel 2011, in una versione originale e partecipata registrata all'Aquila in occasione della Giornata mondiale della Salute mentale.

Il video è stato registrato all'Aquila nell'ambito di un laboratorio ospitato dal Centro di salute mentale e dal Centro diurno psichiatrico che fa capo alla Asl 1. Un'iniziativa a cura di Stefano Ventruto, musicoterapeuta oltre che tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

Già nel mese di marzo, l'attività di musicoterapia di gruppo, metodo 'Music Hospital', aveva suscitato l'interesse di Vasco che aveva condiviso sui social un articolo giornalistico online in cui veniva narrato il metodo della riabilitazione psichiatrica attraverso la Musicoterapia di gruppo, realizzata in collaborazione con il Servizio psichiatrico di Diagnosi e cura a direzione universitaria dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila.

Un passo avanti importante nel supporto alla salute mentale grazie al supporto della musica.



