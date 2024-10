Campi Flegrei, Castel di Sangro si prepara all'accoglienza

Testare le procedure di evacuazione e accoglienza in caso di emergenza. Questo l'obiettivo dell'esercitazione nazionale per il rischio vulcanico "Campi Flegrei 2024", che si è svolta questa mattina.

Il Comune di Castel di Sangro, sarà coinvolto come punto di prima accoglienza per l'eventuale trasferimento della popolazione di Monte di Procida.

Il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, che si è collegato da remoto con l'osservatorio vesuviano, sta predisponendo diverse misure, tra cui l'attivazione e l'apertura del Coc (Centro Operativo Comunale) e la simulazione delle aree di accoglienza previste per la popolazione. Circa 6 mila le persone che potrebbero essere accolte in l'Abruzzo. Verranno collocate all'interno delle strutture ricettive locali, grazie a convenzioni simili a quelle già attuate durante il sisma del 2016 e per l'emergenza dei profughi dall'Ucraina.





