Discoverland a Sulmona in chiusura della 42/a edizione Siff

Sarà il concerto Discoverland del trio Pier Cortese, Roberto Angelini e Niccolò Fabi a chiudere il 'Sulmona International Film Festival' sabato 9 novembre. La performance musicale farà seguito alle premiazioni della 42/a edizione, in programma al Cinema Pacifico di Sulmona, in una cerimonia promossa dall'associazione Sulmonacinema Aps. Il concerto, tuttavia, è previsto al Teatro Caniglia. Il progetto Discoverland, nato come sperimentazione musicale con il riutilizzo di opere come materia prima, prende avvio con l'album omonimo nel 2012 e vede la ricerca di sonorità originali e personali, grazie a incontri suggestivi come quelli tra Bjork e i Kings of Convenience o tra Ben Harper e De André.

Il percorso continua con 'Drugstore', il secondo disco pubblicato nel 2016 in cui vengono rimaneggiate altre mitiche cover della storia della musica internazionale, con un approccio elettro-bucolico.

Dopo anni di concerti in giro per l'Italia, nasce l'urgenza di confrontarsi con nuovi territori. Questa volta, oltre alla ricerca sonora, c'è la necessità di un racconto, di un vero e proprio Concept album di canzoni inedite. L'acceleratore del nuovo progetto è un viaggio in India. Il pretesto, un concerto del cantautore Niccolò Fabi.

L'ultimo disco è stato registrato dal trio Cortese - Angelini - Fabi al Jedi studio di Roma ed è stato scritto e prodotto con l'amico Leo Pari, da sempre vicino al progetto Discoverland, tanto che aprirà il concerto di Sulmona insieme ad Alessandro Ragazzo.



