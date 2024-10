Al via lavori su strade provinciali 36 Forconese e 91 di Stiffe

Sono stati avviati i lavori di rifacimento di asfalto e segnaletica sulla strada provinciale 36 "Forconese" e sulla strada provinciale 91 "di Stiffe", aggiudicati dalla Provincia dell'Aquila all'impresa Costruzioni Moviter Srl di Cava de' Tirreni (Salerno).

"Lo stanziamento complessivo dell'appalto è di 1,9 milioni di euro, grazie a risorse stanziate dall'avanzo del Bilancio provinciale del 2023 - dichiara Vincenzo Calvisi, consigliere provinciale di Fratelli d'Italia con delega alla Viabilità - I lavori sulla strada provinciale 36, con durata prevista per la conclusione di circa sessanta giorni, interessano importanti tratte che ricadono nei comuni di Sant'Eusanio Forconese, Poggio Picenze e Fossa, mentre i lavori sulla strada provinciale 91 interessano i comuni di Villa Sant'Angelo e San Demetrio ne' Vestini".

Esprime soddisfazione anche il consigliere provinciale della Lega Gabriella Sette, presidente della commissione Viabilità: "Questa amministrazione provinciale, guidata dal presidente Angelo Caruso, continua a dare risposte concrete con opere che riguardano strade delle aree interne dove da decenni non si vedevano interventi, migliorando così la sicurezza dei residenti e nel contempo la attrattività turistica di luoghi ricchissimi di arte e natura".

I consiglieri Calvisi e Sette ringraziano il settore Viabilità della Provincia dell'Aquila, in particolar modo il dirigente Nicolino D'Amico e il funzionario di zona Angela Ghizzoni, che "nonostante le difficoltà legate alla nota carenza di personale, continuano a portare avanti un lavoro ben oltre l'ordinario, garantendo la messa a terra di importanti interventi che sono obiettivi del nostro mandato amministrativo".



