Sanità, a Ortona aperto il cantiere per la Casa di comunità

È stato aperto oggi a Ortona il cantiere per la realizzazione della Casa di Comunità, struttura che sorge all'interno del Distretto sanitario di piazza San Francesco. I lavori di riqualificazione andranno avanti per fasi, visto che si rende necessario coniugare le attività del cantiere con la continuità dei servizi per la salute. Nella prima fase, a cui è stato dato formalmente avvio oggi, saranno realizzati la sede della Continuità assistenziale, gli ambulatori destinati all'Unità complessa di cure primarie, la sala d'attesa e l'accettazione infermieristica.

All'apertura del cantiere, questa mattina, erano presenti il Commissario prefettizio del Comune di Ortona, Gianluca Braga, il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale d'Abruzzo, Daniele D'Amario, i tecnici dello Studio Associato "G Quadro" che ha eseguito la progettazione, Gabriele Di Nunzio, Nicola Di Toro e Giovanni Mattucci, quest'ultimo è anche direttore dei lavori, i quali si sono impegnati a concludere l'opera nel tempo massimo di un anno. L'appalto, 550 mila euro, è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Edil Servizi e Travaglini.

"Per la prima volta questa città potrà disporre di un polo unico di medicina territoriale - ha detto il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael - nel quale trovare tutte le risposte attinenti l'assistenza primaria nelle 24 ore e tutti i servizi concentrati in un solo luogo. Con i progetti finanziati con fondi Pnrr, in tutta la provincia di Chieti diamo nuovo impulso alla sanità del territorio, sulla quale in passato non era stato investito un centesimo, al di là delle buone intenzioni. L'alternativa all'ospedale passa per interventi come quello di Ortona e gli altri 14 progettati e in parte già avviati in tutto il Chietino".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA