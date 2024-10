Protezione Civile, accordo per Polo Logistico Comune Sulmona

Sulmona investe sulla prevenzione con il polo logistico della Protezione civile. La firma dell'accordo è avvenuta a Palazzo San Francesco. Il polo logistico sarà allestito in località La Valletta, che dal 2023 è interessata da interventi di riqualificazione dei locali adibiti a servizio trasporti urbani e protezione civile.

Qui sono stati individuati ulteriori spazi, a disposizione del servizio comunale di protezione civile, utili per ospitare sale operative, locali di servizio e volontariato comunale, nonché ambienti di formazione. Locali che nell'attuale piano di emergenza rientrano come luoghi di coordinamento della protezione civile a livello locale. Una sede, come spiega il sindaco, Gianfranco Di Piero, "collocata in posizione idonea e strategica rispetto ai nodi infrastrutturali al servizio del territorio provinciale, nella quale è stato da tempo effettuato un sopralluogo".

"Sostanzialmente, grazie all'intesa suggellata oggi, il Comune concederà i propri spazi alla protezione civile per la rimessa di mezzi, materiali e attrezzature idonee alla gestione delle emergenze e delle varie attività".

"Come abbiamo fatto anche in altre aree della Regione, il nostro intento è quello di avvicinarci al territorio, creando presidi avanzati per l'assistenza alla popolazione"- aggiunge Mauro Casinghini, direttore dell'agenzia regionale di protezione civile.



