G7 Pescara: Marsilio, non capisco protesta e chi dice no a tutto

"Non possiamo che essere orgogliosi. Siamo tutti al lavoro per rendere questo evento e l'accoglienza, l'organizzazione di questo evento, all'altezza delle aspettative. Poi, per carità, c'è chi dice no a tutto, alle Olimpiadi, ai Giubilei, ai G7, a qualunque cosa si organizzi. Il sale della democrazia, la libertà di parola, però francamente non si capisce cosa dovrebbero contestare e quale male farebbe una riunione del G7 a Pescara". Così il presidente della Giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, di FdI, rispondendo a margine di un evento sulla sanità a Chieti, alle domande dei cronisti sulle proteste contro il G7 sullo sviluppo in programma a Pescara in programma dal 22 al 24 ottobre prossimi.

"Noi siamo fieri di poter ospitare un evento di questa importanza. Questo evento cade peraltro in un momento in cui nel mondo stanno accadendo fatti gravissimi e darà la possibilità alla città di Pescara e all'Abruzzo intero di essere scenario di un incontro e di vertici di livello appunto internazionale, affrontando tematiche di grandissimo rilievo", ha concluso il governatore abruzzese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA