A Chieti si è insediato il prefetto Gaetano Cupello

È Gaetano Cupello, 61 anni, di Napoli, il nuovo prefetto della provincia di Chieti dove prende il posto di Mario Della Cioppa. Cupello è stato prima nella prefettura di Caserta, poi in quella di Napoli dove per due anni è stato Vicario. Molte volte è stato commissario straordinario nei Comuni sciolti per le infiltrazioni della criminalità organizzata. Il nuovo prefetto, che in mattinata ha partecipato alla tradizionale cerimonia di deposizione della corona al Monumento ai caduti alla Villa Comunale di Chieti, ha incontrato i vertici delle forze dell'ordine e il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha poi presieduto una riunione nell'ambito del Centro coordinamento soccorsi già attivo da ieri mattina in seguito all'incendio divampato alla "Mag.Ma" di Chieti Scalo", incendio che è in via di totale estinzione.

Durante la conferenza stampa, quanto alla realtà provinciale, Cupello ha evidenziato come la popolosità e l'importanza del tessuto economico produttivo che vi è incardinato, rappresentino una peculiarità a livello regionale da guardare con favore, in quanto indicativa dell'attrattiva esercitata dal territorio sia sui cittadini che sugli imprenditori, stimolati rispettivamente a non abbandonare la provincia e a investire nella stessa. E che un impegno fondamentale del Prefetto, con la collaborazione delle Forze dell'ordine, è agire sul piano della prevenzione affinché il territorio mantenga condizioni di sicurezza tali da incentivare gli investimenti e lo sviluppo economico.

Il prefetto Cupello ha, inoltre, richiamato il fondamentale valore rivestito da un'azione sinergica tra le Istituzioni, le quali, pur essendo legittimamente portatrici di interessi differenziati, devono poi fare sintesi per rispondere efficacemente ai bisogni dei cittadini. Con questi ultimi che, a loro volta, possono fare rete con le Istituzioni, nella promozione e garanzia della cultura della legalità, divenendone diretti attori.



