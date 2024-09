Ecomob arriva a Termoli, oggi due tavole rotonde

Suscita curiosità a Termoli la prima edizione di Ecomob, expo del "Green" sbarcato da Pescara che mette in mostra auto elettriche e prodotti legati alla mobilità sostenibile. "E' un'opportunità per la nostra città. E' un evento dedicato a temi cruciali per il nostro vivere quotidiano" ha detto l'assessore comunale all'Ambiente Silvana Ciciola subito dopo aver inaugurato l'evento che proseguirà domani.

Nel pomeriggio di oggi sono previste due tavole rotonde. La prima alle ore 16.30 dedicata alla mobilità elettrica tra fatti e fake news con il presidente di Legambiente Molise Andrea De Marco, il ricercatore Bruno Perez Ammansi, Simone Nuglio di Legambiente Nazionale. Parteciperanno anche Franco Spina, segretario generale della Cgil Chieti, e il consigliere regionale molisano Roberto Gravina.

Alle 18.30 si parlerà di itinerari sostenibili del Molise, viaggio tra natura e cultura con Fabio Cofelice, consigliere regionale delegato al turismo, e il consigliere regionale Roberto Di Pardo. Sono previsti interventi dei presidenti della Province di Campobasso, Pino Puchetti, e di Isernia, Daniele Saia, dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, dei sindaci di Termoli, Nicola Balice, e di Isernia, Piero Castrataro. Tra i relatori Nicola Prozzo, docente Unimol.



