Notte europea ricercatori, navetta bus e treno gratuiti a Chieti

Treni, ma anche autobus gratuiti agevoleranno la partecipazione alla 'Notte Europea dei Ricercatori 2024' in programma il 27 settembre, dalle 16 in poi nel Campus di Chieti dell'università 'Gabriele d'Annunzio'.

Convogli da 420 posti l'uno collegheranno la stazione di Pescara Centrale, con fermata aa Pescara Porta Nuova, con il Campus universitario di Chieti servito dalla vicina stazione di Madonna delle Piane. Le partenze da Pescara sono previste alla 15.39, alle 17.26, alle 19.46, alle 21.40 ed alle 23.16 mentre la fermata a Pescara Porta Nuova è dopo tre minuti, tranne che per il convoglio delle 19,46 che sarà diretto. Il ritorno da Chieti-Madonna delle Piane a Pescara è previsto per le 16.18, 19.06, 20.48, 22.46 e 23.56 con fermata intermedia alla stazione di Porta Nuova. Per poter fruire del servizio basterà dichiarare di voler partecipare a 'La Notte Europea dei Ricercatori'.

Quattro le linee di bus-navetta gestite dalla società 'La Panoramica' Linea 1, collegherà la parta alta di Chieti con il Campus dal capolinea di Sant'Anna, con fermate a Largo Cavallerizza, Grande Albergo Abruzzo e Stazione di Chieti Scalo, per arrivare a via dei Vestini, all'ingesso del Rettorato, con una prima partenza alle 15. La Linea 2, con la prima partenza alle 15, collegherà il parcheggio del Palatricalle al Campus universitario con fermata a piazzale Martiri Pennesi. La Linea 3 collegherà direttamente il Campus di Pescara in viale Pindaro al Campus di Chieti con pullman della Satam che inizieranno il servizio alle 14,30. La Linea 4, allestita collaborazione con Clickbus della 'Di Fonzo', collegherà il parcheggio della sede di Foro Boario a Chieti Scalo, al capolinea del Rettorato, in via dei Vestini, con fermata al parcheggio del Villaggio Mediterraneo e con prima partenza alle 15:30.

"Ringrazio - dice il rettore della 'D'Annunzio', Liborio Stuppia - il nostro gruppo organizzatore, a partire dalla sua coordinatrice, la professoressa Elisabetta Dimauro, perché ha saputo anche quest'anno garantire ai tantissimi che vorranno partecipare alla nostra manifestazione servizi di collegamento, dalle città di Chieti e di Pescara al Campus universitario, facili, veloci e, soprattutto, sicuri. Ringrazio il Comune di Chieti e la Camera di Commercio per la pronta disponibilità a riservarci gratuitamente i loro parcheggi, dimostrando una capacità di genuina collaborazione che - sottolinea Stuppia - rappresenta un modello esemplare per questo territorio, nel quale il nostro ateneo non è solo collocato, ma vive ed accoglie migliaia di studenti da altre regioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA