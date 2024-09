Consorzio Bonifica Centro, ordinanza Tar, verificare contabilità

Verificare se la contabilità del Consorzio Bonifica Centro è tenuta in modo regolare e se i centri di costo sono stati considerati in modo autonomo e separato: sono solo alcune delle azioni di cui dovrà farsi carico il presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Pescara secondo quanto previsto dall'ordinanza del Tar Abruzzo, Sezione di Pescara, in relazione ad alcuni ricorsi presentati nel 2023 da aziende e privati riuniti nel Comitato Bonifica Sostenibile contro il Consorzio in merito all'aumento dei tributi.

Nell'ottobre di un anno fa il Comitato aveva chiesto la sospensione in autotutela della terza rata dei contributi, sollecitando contestualmente un ripensamento sull'imposizione 2023, questo dopo l'udienza davanti al Tar di Pescara, che si era riservato, sui ricorsi presentati per l'annullamento degli aumenti dei tributi consortili delle annualità 2021, 2022 e 2023. Ricorsi patrocinati dagli avvocati Alfonso Vasile e Patrizia Silvestri.

Dopo sette anni di commissariamento nel novembre 2023 si sono tenute le elezioni al Consorzio di Bonifica Centro.

"La sentenza non è uscita, ma abbiamo un'ordinanza. La notizia buona - commenta il Comitato Bonifica Sostenibile - è che finalmente qualcuno autorevole ed esterno metterà sotto la lente di ingrandimento l'operato e i conti del Consorzio. Il Tar, infatti, non se l'è sentita (o non ha potuto) chiudere la questione con una sentenza, e ha demandato uno specifico accertamento ad un 'verificatore' che dovrà accertare: se la contabilità del Consorzio è tenuta in modo regolare; se la ripartizione dei costi tra i centri di spesa e tra i singoli consorziati rispetta o meno i principi della sentenza 139 del 2023; se i centri di costo sono stati considerati in modo autonomo e separato. La notizia cattiva è che saremo costretti a sottostare per altri otto mesi a pagamenti illegittimi. La resilienza non ci manca, così come non ci manca la forza di portare a termine questa battaglia, il cui percorso, pur ritardato, è ormai tracciato e nessuno ci farà tornare indietro".



