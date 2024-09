Il cosmonauta del Gran Sasso 'atterra' al MAXXI per Sharper

Giovedì 26 settembre alle ore 19, nella corte di Palazzo Ardinghelli, sede del MAXXI L'Aquila, sarà inaugurato 'Space Days Vol. III', un'occasione artistica che celebra il dialogo con scienza e paesaggio, curata da Dolomiti Contemporanee in collaborazione con l'Inaf - Osservatorio Astronomico d'Abruzzo.

Questo momento segna un passaggio significativo per la scultura lignea del cosmonauta, che, dopo un periodo di esposizione a Campo Imperatore, arriva nel centro storico dell'Aquila. Il cosmonauta, scolpito in legno di cedro atlantico dall'artista Fabiano De Martin Topranin, è alto oltre due metri e presenta un casco specchiato che riflette il paesaggio e il mondo circostante, creando un affascinante connubio tra la dimensione terrestre e l'esplorazione cosmica. L'opera, che è rimasta per tutta l'estate accanto alla stazione osservativa di Campo Imperatore dell''Osservatorio Astronomico d'Abruzzo, si trasferisce ora nel cuore della città, dove sarà esposta fino al 29 ottobre nella corte del MAXXI L'Aquila.

L'appuntamento si propone anche come un'occasione per approfondire il percorso di ricerca che intreccia il lavoro dell' artista con gli studi scientifici, due mondi che condividono la creatività e la passione per l'esplorazione partendo dalla curiosità e dalla spinta di conoscenza del mondo circostante. La presentazione dell'opera vedrà la partecipazione dell'artista Fabiano De Martin Topranin, del curatore di Dolomiti Contemporanee, Gianluca D'Incà Levis, e di Enzo Brocato, direttore dell'Inaf. 'Space Days Vol. III' è un evento speciale di Sharper - Notte Europea dei Ricercatori, e si inserisce nella collaborazione triennale tra il MAXXI L'Aquila e i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Infn per il festival divulgativo.

L'iniziativa è un pre-evento Sharper finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito dei progetto Notte Europea dei Ricercatori 2024 - azioni Marie Curie Sklodowska-Curie (GA 101162370 ). Per informazioni: www.sharper-night.it



