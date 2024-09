Edison raddoppia la potenza dei parchi eolici in Abruzzo

Al via i lavori di integrale ricostruzione per 4 impianti Edison in provincia di Chieti, che prevedono la rimozione di 67 turbine e l'installazione di 18 di nuova generazione, innalzando così la produzione media del 174% a 125 Gigawatt all'anno, soddisfacendo il fabbisogno energetico di oltre 46.000 famiglie ed evitando l'emissione di circa 54.000 tonnellate di CO2 all'anno.

Lo rende noto un comunicato della società, nel quale si specifica che la cerimonia del taglio del nastro è avvenuta alla presenza del Governatore della Regione Abruzzo Marco Marsilio, dei sindaci dei comuni dell'Alto Vastese e dell'amministratore delegato di Edison Rinnovabili Fabio Lamioni. "I lavori di repowering, di cui Edison è pioniera in Italia, consentiranno di raddoppiare l'energia rinnovabile a disposizione della rete e dei clienti, riducendo di oltre il 73% il numero di aerogeneratori sui crinali montani del Sangro", aggiunge la società.

"Con l'avvio di questi cantieri Edison si avvia alla conclusione del suo piano di integrali ricostruzioni in Abruzzo iniziato nel 2019: l'Abruzzo sarà la prima regione italiana in cui il gruppo terminerà il totale rinnovamento tecnologico dei suoi impianti", commenta Lamioni, amministratore delegato di Edison Rinnovabili.



